Noodkreet van wanhopige ondernemers: "Het water staat ons al bóven de lippen"

HILVERSUM - Het water staat ze niet meer aan de lippen, maar al bóven de lippen. Dat stellen Hilversumse winkeliers en de horeca in een brandbrief aan burgemeester en wethouders. Ze hebben grote zorgen over hun voortbestaan nu de strenge lockdown maar voortduurt. "We willen nu de noodklok luiden, voordat het te laat is", zeggen ze.

NH Nieuws/Mark Arents

De brandbrief komt van de Hilversumse centrummanager Jorine de Soet, vertegenwoordigers van andere lokale winkelgebieden en horecaondernemers. Allemaal staan ze er hetzelfde voor: de strenge lockdown, waardoor het gros van de winkels en alle horeca de deuren gesloten heeft, zorgt voor harde klappen. Winkeliers en horecaondernemers ontvangen steun, maar vrezen dat dat onvoldoende is om de coronacrisis te overleven. "De financiële steun die vanuit Den Haag geboden wordt, is fantastisch en wordt enorm gewaardeerd. Echter het is niet voldoende om het hoofd boven water te kunnen houden. Verschillende ondernemers hebben ons laten weten nú mogelijk nog te kunnen overleven, maar als het nog één of twee maanden duurt niet meer", zo stellen de ondernemers. Spookcentrum De winkeliers en horecaondernemers hebben grote zorgen over de toekomst. Het gaat niet alleen om hun eigen toekomst - daar stellen ze al langer slapeloze nachten over te hebben - maar vooral ook over de toekomst van Hilversum.

Als de lockdown nog langer duurt, vragen ze zich hardop af wat er straks overblijft van het lokale winkelbestand of van het kloppend hart van Hilversum. Het gaat volgens hen om grote schade voor de samenleving. "Centrumgebieden zijn meer dan een optelsom van winkels, horeca en dienstverlening. Centrumgebieden vormen een belangrijke sociale ontmoetingsplek voor heel veel mensen. Centrumgebieden spelen een belangrijke rol bij het tegengaan van eenzaamheid. Als onze centra verder leeg komen te staan als gevolg van corona, zullen deze op termijn mogelijk afglijden tot spookcentra. Het leegstandsvirus is bijzonder besmettelijk en we hebben er geen vaccin tegen. Leegstand leidt tot verpaupering en nodigt uit tot criminaliteit." Als steeds meer ondernemers het hoofd niet boven water kunnen houden, vrezen zij ook voor het verloren gaan van die sociale functie van het winkelcentrum. "Al die bezoekers die nu niet alleen hun boodschappen komen doen, maar ook vertier zoeken en gewoon even plezierig willen vertoeven in een centrum om andere mensen te ontmoeten, hebben straks geen plek meer waar ze terecht kunnen. En dan vindt de mentale ontwikkeling die zich nu bij veel ondernemers voordoet ook plaats bij een aantal inwoners en bezoekers van Hilversum. In deze situatie zijn alleen maar verliezers." Tekst gaat verder onder de foto.

Hoe lang blijven de terrassen nog leeg? - NH Nieuws/Joost Lammers

Steun voor openen winkels De Hilversumse winkeliers en horecaondernemers vragen om nog meer steun van de gemeente. En dat gaat niet om geld. Ze zouden graag zien dat gemeenten zich in Den Haag hard gaan maken voor de heropening van de winkels, horeca en dienstverlening. "We merken dat ondernemers het punt van burgerlijke ongehoorzaamheid naderen. Niet omdat ze niet willen voldoen aan de maatregelen of omdat ze het belang van het tegengaan van het coronavirus niet onderschrijven, maar omdat ze anders niet overleven. Zó hoog is de urgentie nu echt", waarschuwen ze. De Hilversumse noodkreet volgt op een landelijke noodkreet van winkeliers. Branchevereniging InRetail roept de landelijke politiek op om 'de ondernemers in retail, horeca en cultuur weer toe te staan te ondernemen'. De branchevereniging roept alle ondernemers, centrummanagers en winkeliersverenigingen in het land op om zich uit te spreken en hun stem te laten horen.