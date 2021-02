Tienduizend rode en paarse 'stelen' voor politie en brandweer: "Ze hebben het zwaar"

WIERINGERWERF - Flinke bossen rode en paarse tulpen voor de medewerkers van brandweer en politie vanmorgen. Landbouworganisatie LTO Hollands Kroon en Schagen deelt vandaag opnieuw ruim tienduizend tulpen uit aan de hulpdiensten in de Kop van Noord-holland. Om ze een hart onder de riem te steken in coronatijd: "Deze tijd is voor ons heel bijzonder. Op deze manier een hart onder de riem te krijgen, is ontzettend leuk."

Zoveel bloemen: een beetje onwennig vinden ze het wel, politieagent Tom Blekkenhorst en brandweerman Jan-Dirk Doves: "Hartstikke leuk deze waardering. Ik bedoel, de rode auto komt nog steeds wel de straat in, maar wij missen toch ook wel de contacten met collega's."

"We gaan vandaag ruim tienduizend stelen uitdelen," grapt Martijn van den Berg van de landbouworganisatie LTO. "Dat hebben we ook al in de zorg gedaan en we vinden dat nu ook de brandweer en de politie aan de beurt zijn."

Kort lontje

"Het is toch van de zotte dat de brandweer en de politie stenen naar hun hoofd krijgen geslingerd. We hebben een avondklok, mensen met een kort lontje. Dus ze hebben het zwaar", aldus Van den Berg. Dat beaamt wijkagent Tom Blekkenhorst; "Tijden zijn vreemd, maar dan is het inderdaad heel fijn om op deze manier een hart onder de riem te krijgen."

Inmiddels staan de bloemenkwekers er een stuk beter voor dan een jaar geleden. Toen werden de bloemen vooral rondgedeeld, omdat ze plotseling niet meer te verkopen waren. Van den Berg: "De prijs was toen heel slecht en nu zijn ze juist heel duur. Toch wilden we dit gebaar maken en hebben we de actie doorgezet."