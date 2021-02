"Uitspraak CAS in zaak Onana voor de zomer"

AMSTERDAM - Ajax verwacht dat het CAS binnen enkele maanden uitspraak zal doen in de zaak van doelman André Onana. De Amsterdammers stapten naar het sporttribunaal nadat de UEFA de keeper voor 12 maanden had geschorst toen er furosemide in de urine van Onana was aangetroffen.

"Het zal geen jaar duren voor er een uitspraak komt. Voor de zomer moet die er wel zijn", laat advocaat Dolf Segaar aan de NOS weten. Segaar staat samen met de Spaanse advocaat Javier Ferrero Onana en Ajax juridisch bij in deze zaak. De advocaat laat ook weten dat er nog niet officieel appèl is gemaakt bij het CAS. "Maar dat gaat wel gebeuren. We hebben tot 8 maart."

Segaar is gepokt en gemazeld in het behandelen van dopingzaken. Over de inhoud van de zaak kan de advocaat nog weinig zeggen. Wel ziet hij kans dat Onana strafvermindering krijgt. "Dat men in hoger beroep gaat, is omdat die kans er is. Er zullen weer andere arbiters naar kijken dan in eerste instantie is gedaan. Het CAS mag alles opnieuw zelf bekijken en de kans bestaat dat zij andere waardes hebben dan de UEFA."