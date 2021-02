Goois vaccinatiepaviljoen klaar voor 800 prikken per dag, tweede locatie vertraagd

HUIZEN - De Gooise GGD schaalt de komende weken op naar het zetten van zo'n achthonderd coronavaccins per dag. Vanochtend is daarom het eerste Gooise 'vaccinatiepaviljoen' geopend in Huizen. Er komt een tweede locatie aan, maar dat gaat wat langer duren dan gedacht.

Het vaccinatiepaviljoen op het terrein van Visio aan de Huizer Amersfoortsestraatweg in Huizen ontvangt vandaag de eerste ouderen voor hun coronavaccin. Gevaccineerd wordt er al een paar weken, maar het was meer werk dan gedacht om de vaccinatielocatie op te bouwen. De afgelopen weken kregen de eerste ouderen hun coronavaccin op het GGD-kantoor in Bussum. Maar nu wordt de vaccinatie langzamerhand overgeheveld naar Huizen.

Groot tentencomplex

Op het vaccinatieterrein staat een tentencomplex van zo'n 900 vierkante meter. Per dag kunnen er, op afspraak, maximaal 800 vaccinaties per dag gegeven worden. "Hoeveel prikken er per dag worden gezet hangt natuurlijk van meerdere factoren af. Het gaat onder meer om welke groepen er voorrang gegeven worden en hoeveel vaccins er per dag worden aangeleverd", zegt GGD-woordvoerder Jakolien Schreijenberg.

Volgens de GGD was de uitbreiding van de vaccinatiecapaciteit hard nodig. De komende tijd worden steeds meer mensen gevaccineerd. De GGD is verantwoordelijk voor de vaccinatie van zorgpersoneel, de groep van mensen tussen de 18 en 60 jaar en de mobiele 60-plussers.

Tweede vaccinatielocatie

De vaccinatiecapaciteit breidt de komende tijd uit met een tweede vaccinatielocatie op het terrein van bouwgroothandel Pontmeijer in Hilversum. Deze locatie gaat wel een paar weken later open dan gepland. "We wachten op de benodigde vergunning, maar ook de bouw op het terrein moet vanzelfsprekend nog starten. De bouw duurt ongeveer twee weken, dus we hebben die extra tijd ook nodig", aldus Schreijenberg. Het plan was om de vaccinatielocatie halverwege maart te openen, maar dat wordt nu naar verwachting begin april.