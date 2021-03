DEN HELDER - Terwijl er van buitenaf nog wel eens kritiek komt op de stad, ervaren veel inwoners de plek zelf als 'heel prettig'. Zeker echte Nieuwediepers met herinneringen aan vroeger. Als de wederopbouw in volle gang is, valt er voor kinderen genoeg te beleven. Opgroeien in een stad in aanbouw is een avontuur.

Historische Vereniging Den Helder

Deze week blikt NH Nieuws terug op wat er na de Tweede Wereldoorlog gebeurde met Den Helder, hoe de stad herrees uit de as. Hoe de wederopbouw doorging in stadsvernieuwing. En waarom er nu een tweede 'wederopbouw' gaande is waarbij juist weer gebouwd wordt met stijlen en materialen van voor de oorlog. Vandaag deel 3: opgroeien tussen bunkers en bouwplaatsen.

"Ik woonde in de Ceramstraat, daar ben ik ook geboren en er was altijd wel wat te spelen", vertelt Ab van der Walle van de Historische Vereniging in Den Helder. Zijn ouders woonden voor de oorlog in Oud Den Helder. Vanwege bombardementen en sloop moesten ze verhuizen en belandden uiteindelijk in de Indische Buurt. "We hadden niks om mee te spelen, maar we hadden wel veel fantasie." Tekst gaat verder onder de video.

Den Helder bouwt 75 jaar aan een nieuwe stad: opgroeien tussen bunkers en bouwplaatsen - NH Nieuws

Van der Walle ziet dat er al snel veel dingen veranderen in de stad. "Die bunker ging weg en er werd nieuwbouw gepleegd. Zo waren er meer plekken die weer werden volgebouwd. Zo ging dat ook in Oud Den Helder. Je zag het stratenplan, maar verder stond er niks. Daar heb ik ook leren fietsen, want er was toch geen verkeer. En 's winters kon je schaatsen op de bouwputten." Thijmen en Nina van Grondelle groeien in de jaren '60 op in Nieuw Den Helder. Zij hebben, toen ze volwassen werden, op meerdere plekken in het land gewoond, maar ze zijn alweer jaren terug op het oude nest. Zij denken met plezier terug aan de kinderjaren in de ruime wijken waar genoeg te spelen viel. Waar ze groot werden, worden nu een aantal wederopbouwflats gesloopt. Tekst gaat verder onder de video.

