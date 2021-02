Corendon zet vraagtekens bij investeringsplannen van KLM als touroperator

SCHIPHOL - Touroperator Corendon zet grote vraagtekens bij de investering van KLM in eigen reisarrangementen. De maatschappij wil haar rol als touroperator gaan uitbreiden en heeft daarvoor onlangs geïnvesteerd in een bedrijf dat de afhandeling van dit soort complete reizen verzorgt.

"We willen een toonaangevende touroperator worden”, zei KLM Nederland-directeur Harm Kreulen over de stap tegen Luchtvaartnieuws.nl . "De toeristische markt zal sneller aantrekken dan de zakelijke, waardoor we kansen zien. Ik verwacht dat mensen bij ons straks pakketreizen naar Europese bestemmingen en bijvoorbeeld de Antillen gaan boeken."

KLM maakte afgelopen vrijdag bekend dat het een meerderheidsbelang heeft genomen in het bedrijf Airtrade , dat de afhandeling van pakketreizen verzorgt. KLM werkte al samen met Airtrade om de zogenoemde Package Deals aan te bieden, waarbij je via KLM naast je vlucht ook gelijk je overnachting bijboekt. Door nu voor de helft eigenaar van Airtrade te worden, wil KLM die rol als touroperator gaan vergroten. KLM denkt zo meer aan deze pakketreizen te kunnen verdienen.

Die concurrentie is nog niet eens zo het probleem, zegt Van Der Heijden van Corendon. "Zij zijn actief in onze sector, net zoals wij actief zijn in hun sector door met onze eigen vliegtuigen te vliegen", zegt de topman. "Het gaat erom dat ze zeggen: 'We gaan een stap verder, wij kopen een bedrijf'. Dat kunnen ze alleen maar omdat de overheid ze met leningen overeind houdt. Ik denk niet dat het de bedoeling is dat ze andere bedrijven moeten gaan beconcurreren met onze centen."

Voorwaarden

Corendon vraagt zich daarom af of deze stap van KLM wel mag onder de voorwaarden die zijn afgesproken voor de steun vanuit de regering aan de maatschappij. Van der Heijden zegt de zaak ter beoordeling voorgelegd te hebben bij een mededingingsadvocaat. "En los van de vraag of het mag volgens de afspraken met de overheid, is het de vraag of het wel fatsoenlijk is. Waarom wacht je er gewoon niet even mee?"

KLM maakte de investeringsplannen bekend op de dag na de bekendmaking van de jaarcijfers van de maatschappij. Die lieten door de coronacrisis een verlies zien van 1,2 miljard euro.