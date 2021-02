Wethouder Herbert Raat overwoog te stoppen na dreigementen

AMSTELVEEN - Wethouder Herbert Raat van onder meer Financiën overwoog enkele jaren geleden serieus te stoppen na een serie dreigementen aan zijn adres. Dat blijkt uit de documentaire 'Doelwit' van Nan Rosens die vanavond bij NPO2 wordt uitgezonden. Raat: "Ik heb er serieus over gedacht om te stoppen met mijn werk, ondanks dat het mijn lust en mijn leven is."

In de documentaire vertellen zes wethouders over bedreigingen en intimidatie in hun gemeente. Ook wethouder Herbert Raat komt aan het woord en vertelt over zijn persoonlijke ervaringen in de gemeente Amstelveen.

Woonurgentie

Eind 2018 werd Raat door een inwoonster bedreigd die op die manier woonurgentie wilde afdwingen maar volgens de wethouder daar geen recht op had. "Op social media uitte ze tientallen dreigende opmerkingen in zowel openbare als privéberichten. De kring waarin zij verkeerde versterkte de dreiging die ervan uitging."

De gemeente Amstelveen heeft het beleid om consequent aangifte te doen van bedreigingen tegen het College van Burgemeester en Wethouders of haar ambtenaren. Omdat het niet de eerste keer was dat de vrouw over de schreef ging, werd ze ook per brief verzocht om te stoppen.

Verder werd aan Facebook gevraagd om een account met daarop beledigingen en foto's van wethouders en ambtenaren te verwijderen. Waarschijnlijk was de Facebookpagina door de boze inwoonster opgericht.