Colombianen nog vast voor schietpartij: verdacht van moord, wapenbezit en witwassen

Dat laat de politie weten aan NH Nieuws. Vandaag bekijkt de rechter-commissaris of ze langer vast moeten blijven zitten. Tot die tijd zitten de verdachten in ieder geval in beperkingen, wat inhoudt dat zij met niemand anders dan hun advocaat mogen praten.

De drie mannen en drie vrouwen uit Colombia zijn in de leeftijd van 29 tot 53 jaar. Ze werden donderdag aangehouden in een hotel in Amsterdam.

In hetzelfde hotel zijn ook de twee Noren gezien. "Zij gedroegen zich verdacht en werden later ergens anders aangehouden", aldus de woordvoerder. Er zijn alleen geen aanwijzingen gevonden dat ze iets te maken hadden met de schietpartij op het Van der Wijckplein in Bergen aan Zee. Wel hadden ze ketamine op zak.

Schoten op parkeerplaats

Vorige week dinsdag klonken er in de middag ineens schoten op de parkeerplaats in Bergen aan Zee. Later bleek een 45-jarige man uit Colombia te zijn neergeschoten. De schutter(s) vluchtten in een witte auto. Die is vermoedelijk later gevonden in Egmond aan den Hoef.

Het slachtoffer is door onbekenden in een auto gelegd en naar Bergen Binnen gereden. Die auto werd op de Stationsstraat klemgereden door de politie. Daar is het slachtoffer gereanimeerd, maar hij kwam later toch te overlijden. Tientallen Bergenaren zagen het voor hun ogen gebeuren.