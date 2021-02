Gevonden baby in container is een meisje en lag in boodschappentas

AMSTERDAM - De baby die gisteravond werd gevonden in een ondergrondse vuilcontainer aan de Meernhof, is een pasgeboren meisje. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Ze werd gevonden in een gele boodschappentas van supermarktketen Jumbo. Het meisje ligt momenteel in het ziekenhuis, maar haar situatie is stabiel.

Wat er schuil gaat achter het gisteravond gevonden baby'tje, is nog onduidelijk. “We weten helaas nog helemaal niets en we kunnen ook niet gaan speculeren wie dit gedaan heeft. Het is verdrietig, maar gelukkig leeft het kindje nog”, zegt Kitty Nusteling, operationeel directeur van de Stichting Beschermde Wieg in reactie op de vondst .

Agenten haalden daarop diverse vuilniszakken uit de container. Het bleek om een huilende baby te gaan. Uiteindelijk haalt de brandweer een grote gele Jumbo-boodschappentas uit de vuilniscontainer, waar de baby in werd aangetroffen. Agenten hebben haar warm gehouden met hun jassen. Vervolgens is het meisje met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De baby werd gisteravond rond 23.00 uur in de container aan de Meernhof in Amsterdam Zuidoost gevonden . Even daarvoor had de politie melding gekregen van iemand die geluid uit de vuilcontainer had horen komen.

Nu nog geen vondelingenkamer in Noord-Holland, binnenkort opent er één in Den Helder

Ook de politie heeft nog veel vragen waarom de baby in de container is beland. Sarah Tillard, woordvoerder van de politie, reageert dat het ook zeer aangrijpend is voor de agenten. "Degene die dit gedaan heeft, was waarschijnlijk in pure paniek of wanhoop."

De politie is al druk bezig met het onderzoek. Hiervoor verrichtte de politie gisteravond al buurtonderzoek en bekijken ze camerabeelden uit de omgeving. Ook is de politie nog op zoek naar getuigen die mogelijk meer weten of hebben gezien. Tillard: "Ken je misschien iemand die zwanger is geweest en dat nu niet meer is? Of misschien was je op straat en viel de gele Jumbo-tas je op."