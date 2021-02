Zuidoost krijgt het grootste 'dakterras' van Nederland

AMSTERDAM - Bewoners van Zuidoost kunnen over een tijdje genieten van het grootste 'groene dakterras' van Nederland. Tussen het Nelson Mandelapark en het Gaasperpark komen groene stroken over de tunnel van de A9. De gemeente roept bewoners op mee te denken over de inrichting, maar ook over de naam van het park mag meegedacht worden: het park heet namelijk nu nog 'Gaasperdammertunnelpark'.