De Peiling: Alle winkels moeten vanaf 2 maart weer open

Het kabinet maakt volgens bronnen morgen de versoepelingen bekend in een persconferentie, meldde de NOS. Middelbare scholen en mbo's zullen waarschijnlijk deels weer opengaan voor fysiek onderwijs. Ook kappers zouden onder strikte voorwaarden dus weer mogen knippen. Branches waarvoor geen versoepelingen komen, zoals de horeca en detailhandel, zijn niet blij dat zij nog niet aan de slag kunnen.

Op afspraak

Zoals het er nu naar uitziet, zullen niet-essentiële winkels nog niet volledig open kunnen. Het kabinet overweegt volgens de NOS wel om winkelbezoeken op afspraak mogelijk te maken. Voor de horeca zitten er ook voorlopig geen versoepelingen in. Demissionair premier Rutte zegt dat het kabinet bezorgd is over de oplopende besmettingscijfers en de situatie in de ziekenhuizen.

Winkels in België en Frankrijk zijn wel gewoon open. Brancheorganisatie INretail begrijpt niet waarom dat in Nederland niet kan. Over het winkelen op afspraak zegt Udo Delfgou van INretail tegen de NOS dat dat dan zo ruim mogelijk zou moeten gelden. "Zodat je alle ondernemers iets biedt. En niet alleen één op één, winkels die groter zijn moet je meer mogelijkheden bieden. Maar het is een second best, we vinden primair dat de winkels op 3 maart open moeten kunnen."

Liquiditeitsproblemen

De beperkte opening met het zogenoemde click & collect, in combinatie met staatssteun, helpt ondernemers onvoldoende. Bij bijna driekwart van de gesloten winkels kelderde de omzet in januari zestig tot honderd procent, zo blijkt uit onderzoek van Emerce.nl onder 1.300 ondervraagden. Het aantal ondernemers met liquiditeitsproblemen is volgens het onderzoek gestegen naar 56 procent.