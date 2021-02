Coronabesmettingen bij zorgorganisaties nemen snel af: "Goed nieuws voor ons"

WEST-FRIESLAND - Hoewel het aantal positieve coronatests in de regio de laatste tijd behoorlijk is gestegen, hebben de zorgorganisaties Omring en Wilgaerden juist te maken met een afname van het aantal positieve testen bij cliënten en medewerkers. "Maar", zegt Omringwoordvoerder Job Leeuwerke. "Elke besmetting is er natuurlijk een te veel."

"We hebben niet te maken gehad met tekorten of met overschotten", gaat Leeuwerke verder. "Als we al iets overhouden, dan kijken we naar medewerkers die hun vaccinatie nog bij de GGD of hun eigen huisarts moesten halen. In overleg kunnen we besluiten om die medewerkers via Omring te laten vaccineren."

Omringwoordvoerder Job Leeuwerke zegt dat een groot gedeelte van de eerste vaccinaties achter de rug is, binnenkort komen de oproepen voor de tweede vaccinatie van cliënten en medewerkers. "Het gaat allemaal redelijk voorspoedig", zegt hij. "De inschatting van het aantal vaccins is tot nu toe goed geweest."

Voor Omring geldt dat er hier en daar enkele besmettingen zijn en mensen in quarantaine worden geplaatst. Zij kampen niet met grote uitbraken binnen de organisatie en hebben geen enkele afdeling die in quarantaine geplaatst moest worden. Bij Wilgaerden zit er op dit moment één afdeling van een locatie in isolement. Verder zijn er - net als bij Omring - een paar mensen besmet geraakt met het coronavirus. Zij zitten zelf in quarantaine.

Na een gesprek met Omringwoordvoerder Job Leeuwerke en woordvoerder Els Harder van Wilgaerden blijkt dat er bij de verschillende zorglocaties in West-Friesland geen stijging is te merken van het aantal positieve coronatests onder cliënten en zorgmedewerkers. Sterker nog, bij deze zorglocaties was zelfs een snelle afname in het aantal positieve coronatests. Harder: "Dat is goed nieuws voor ons."

"Door herverdeling van de vaccins konden we helaas later starten met vaccineren"

Ook bij Wilgaerden zijn in de afgelopen weken de eerste medewerkers gevaccineerd. Zij krijgen de vaccinaties via de eigen huisarts, iets dat landelijk gecoördineerd wordt. Woordvoerder Els Harder vertelt aan WEEFF dat de medewerkers langer moesten wachten op hun eerste prik, aangezien er een herverdeling van de vaccins plaatsvond.

"Wij zouden in eerste instantie gevaccineerd worden met het Moderna-vaccin", legt Harder uit. "Maar door de leveringsproblemen is dat veranderd naar het Pfizer-vaccin. We moeten de landelijke lijn aanhouden, dus helaas konden we niet eerder starten. Voor de medewerkers bij onze verzorgingslocaties geldt dat zij vanaf volgende week, begin maart, hun eerste afspraak hebben voor de vaccinaties."

Voor zowel de medewerkers in de gehandicaptenzorg als in de ouderenzorg geldt dat zij vanaf het begin van volgende maand opgeroepen kunnen worden voor de tweede vaccinatie. Het is nog niet bekend wanneer de medewerkers in de wijkverpleging in aanmerking komen om gevaccineerd te worden. Ook zij ontvangen het vaccin tegen corona via de eigen huisarts.

Snakken naar perspectief

De medewerkers van de verschillende West-Friese zorgorganisaties hebben een ongekende drukte gekend in de afgelopen periode. Beide woordvoerders laten weten dat het personeel het nog vol kan houden, maar dat ze blij zijn als iedereen gevaccineerd en daarmee beter beschermd is tegen het coronavirus.

"Net als in de rest van Nederland beginnen mensen de maatregelen beu te worden", zegt Els Harder. "Iedereen snakt naar perspectief en wil meer vrijheid. De maatregelen houden dit uiteraard nu tegen. Als iedereen straks gevaccineerd is, dan moet men zich nog steeds aan de maatregelen houden. Voor onze bewoners is dat moeilijk uit te leggen, maar het is wel de situatie waar we momenteel in zitten en die we goed moeten uitleggen."

Ook Leeuwerke bemerkt de enorme druk bij het zorgpersoneel. "Niet alleen bij onze afdeling in het Dijklander Ziekenhuis, maar ook op onze woon- en zorglocaties", zegt hij. "Er zijn nog wel wat medewerkers die door corona afwezig zijn, maar we kunnen alles goed opvangen. Er wordt veel van het zorgpersoneel gevraagd, maar ze houden het goed vol. Dat is zeker iets om trots op te zijn."