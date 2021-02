Nu nog geen vondelingenkamer in Noord-Holland, binnenkort opent er één in Den Helder

NOORD-HOLLAND - Gisteravond werd in een container aan de Meernhof in Amsterdam een levende baby gevonden . “Verschrikkelijk”, vindt Kitty Nusteling, operationeel directeur van de Stichting Beschermde Wieg. Op dit moment is er geen vondelingenkamer in Noord-Holland, maar daar komt binnenkort, als het goed is, verandering in met de opening van een kamer in Den Helder.

Wel zegt Nusteling dat degene die het kindje in de container heeft achtergelaten een misdrijf heeft begaan. "Het is poging tot moord." Het te vondeling leggen van een kind is strafbaar, maar het is aan de rechter om over de hoogte van de straf te beslissen. Volgens het Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen kan de rechter dus ook beslissen om geen straf op te leggen. Voor de te vondelingenkamers geldt een gedoogbeleid.

Wat er schuil gaat achter het gisteravond gevonden baby'tje in de container aan de Meernhof, is nog onduidelijk. “We weten helaas nog helemaal niets en we kunnen ook niet gaan speculeren wie dit gedaan heeft. Het is verdrietig, maar gelukkig leeft het kindje nog.”

En dat is nodig. “De wanhoop in dit soort omstandigheden is groot. Er zijn allerlei omstandigheden waarin moeders hun zwangerschap verbergen en daar niet mee naar buiten durven treden. Soms vrezen de moeders voor hun eigen leven of voor het leven van de baby”, zegt Nusteling op NH Radio .

Op dit moment is er nog geen vondelingenkamer in Noord-Holland, terwijl er in 2016 een kamer in een particuliere woning in Amsterdam Zuid-Oost zou openen. Maar die is er nooit gekomen. De familie die in de woning woonde, kon niet garanderen dat er 365 dagen in het jaar 24 uur per dag binnen vijf minuten hulp kon worden geboden, meldde het AD toen.

Dat er nu nog geen kamer in Amsterdam in omgeving is, komt doordat er volgens Nusteling medewerking van een ziekenhuis nodig is en dat is er tot nu toe niet. “We werken vooral samen met ziekenhuizen, want dan is de zorg voor moeder en kind direct voorhanden. Daarom willen we vooral daar uitbreiden.”

Den Helder

Volgens de operationeel directeur geeft demissionair minister Sander Dekker van Rechtsbescherming aan dat het goed zou zijn als er een centraal punt voor vrouwen is. “Op dit moment past het niet, krijgen we als reactie. Maar de exacte reden laat zich raden.” De operationeel directeur hoopt dat het incident van zondagavond een nieuwe aanleiding is om alsnog een punt te openen.

In Den Helder opent binnenkort wel een kamer, in het Noordwestziekenhuis. Waneer die wordt geopend is overigens nog onduidelijk. "De kamer is zo goed als klaar, maar vanwege COVID-19 heeft dit nu minder prioriteit."