Blind tevreden na zege op Sparta: "Drie punten, op naar de volgende"

Ajax speelt komende donderdag de belangrijke wedstrijd in de Europa League tegen Lille, desondanks wil Blind niet spreken van een 'tussendoortje'. "Ik denk dat we een goede eerste helft speelden. We gingen op zoek naar goals en die maakten we. Na rust is het duidelijk dat we gas terugnamen. We zitten in het druk schema, dus al met al is dit een prima zege."

"Onze manier van spelen kost veel kracht, dan is het logisch als je met 4-0 voorstaat dat je dan wat gas terugneemt", legt Blind uit. "Ik denk niet dat we daar te zwaar aan moeten wegen. We zijn op de goede weg en hebben een brede, sterke selectie. Het is mooi om te zien dat jongens de afgelopen periode hun plek hebben terugveroverd."

