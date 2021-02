Zakelijke zege Ajax na zwakke tweede helft tegen Sparta

AMSTERDAM - Ajax heeft de koppositie in de eredivisie steviger in handen. De Amsterdammers wonnen met 4-2 van Sparta Rotterdam. In de eerste helft kwam Ajax op een comfortabele 3-0 voorsprong, maar het niveau was na rust een stuk minder.

Lachende gezichten bij Ajax na de 3-0 van Perr Schuurs - Pro Shots / Stanley Gontha

Sparta ging in de beginfase brutaal in de aanval en kreeg een kansje via Bryan Smeets. De middenvelder kon vrij uithalen, maar maaide volledig over de bal. De eerste grote kans van Ajax was wél een goal. Sébastien Haller kon de bal uit een voorzet van Dusan Tadic simpel binnentikken: 1-0. De Amsterdammers leken tien minuten later de voorsprong te verdubbelen via Tadic. De VAR greep in en beoordeelde dat Antony buitenspel stond. Haller maakte tien minuten voor rust zijn tweede van de avond op aangeven van Edson Álvarez: 2-0. In de blessuretijd van de eerste helft knalde raak Perr Schuurs uit een vrije trap en zat Ajax op rozen: 3-0. Tekst gaat verder onder de foto

Oussama Idrissi mocht zijn eredivisie-debuut voor Ajax maken - Pro Shots / Jasper Ruhe

Dubbelslag Danzell Gravenberch Mohammed Kudus, die na maanden blessureleed terugkeerde in de basis, maakte na rust de 4-0 na een assist van Tadic. Invaller Danzell Gravenberch zorgde na een fout in de verdediging van Ajax voor de 4-1. Trainer Erik ten Hag gaf hierna Tadic rust in aanloop naar het Europa Leagueduel met Lille. Oussama Idrissi verving de aanvoerder en maakte daarmee zijn debuut in de eredivisie voor de Amsterdammers. Zijn enige wapenfeit was een simpel schot dat makkelijk werd gekeerd door Maduka Okoye. In de blessuretijd deed Amsterdammer Gravenberch wederom een duit in het zakje, maar de overwinning van Ajax kwam niet meer in gevaar: 4-2. Door de zege staan de Amsterdammers zes punten voor op PSV met een wedstrijd tegoed. Komende donderdag speelt Ajax tegen Lille in de Europa League. Enkele dagen later gaat de ploeg van Ten Hag op bezoek bij concurrent PSV.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Timber, Schuurs, Blind, Martínez; Álvarez (75/ Labyad), Gravenberch, Kudus (60/ Klaassen); Antony (46/ Neres) , Haller (75/ Brobbey), Tadic (60/ Idrissi) Opstelling Sparta: Okoye; Abels (46/ Engels), Beugelsdijk, Vriends (46/ L. Duarte), Heylen, Pinto; Harroui, Fortes, Smeets (46/ Gravenberch), D. Duarte (46/ Mijnans); Thy (78/ Burger)

