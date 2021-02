Voetballer Van Huizen geniet van wedstrijd mét publiek: "Beetje reuring geeft energie"

NIJMEGEN - Voetballen met publiek. Dat was zondag weer even mogelijk in Nijmegen bij het eerste divisie-duel tussen NEC en De Graafschap. De voetbalwedstrijd was een van de testevenementen om te onderzoeken of er binnenkort weer meer mogelijk is met publiek. Toine van Huizen uit Middenbeemster stond op het veld in het Goffertstadion.

Toine van Huizen (r) in actie namens De Graafschap - Pro Shots / David van Haren

"Het was plezierig", begint Van Huizen in gesprek met NH Sport. "Dat beetje reuring geeft toch wat meer energie. De interactie van het publiek is altijd fijn bij doelpogingen, overtredingen, noem maar op. Je krijgt af en toe wat naar je hoofd geschreeuwd, dat is ook leuk", lacht de verdediger van De Graafschap.

Er waren 1153 toeschouwers bij de wedstrijd. Van Huizen heeft ze de afgelopen maanden gemist in de stadions. "Ontzettend! Die lege stadions is niks. Vorig jaar heb ik een volle Vijverberg mogen meemaken. Dat zit elke keer goed vol, dus dat is geweldig daar. Het is gewoon een heel groot onderdeel van het voetbal, zeker het betaalde voetbal." Tekst gaat verder onder de foto

De toeschouwers werden verdeeld over 6 bubbels - Pro Shots / David van Haren

De ex-speler van Telstar geeft aan dat het moeilijker is om jezelf op te laden zonder fans. "Je intrinsieke motivatie is nóg meer van belang om goed in de wedstrijd te komen. Met publiek krijg je meer adrenaline en gaat het allemaal wat makkelijker." Promotie naar de eredivisie? De Graafschap won het duel met 2-1 en staat tweede op de ranglijst. Promotie naar de eredivisie lonkt voor Van Huizen, die nog niet op het hoogste niveau van Nederland speelde. "Dan huppel ik eindelijk mee in de eredivisie en dan is het zonder publiek. Dat zou echt doodzonde zijn. Ik hoop dat De Graafschap met mij verder wil. Ik heb het hier naar mijn zin. Meer dan mijn best kan ik niet doen. En dat doe ik elke week", besluit Van Huizen, wiens contract afloopt aan het einde van dit seizoen.