Spookstatenlid Everduim (DENK) declareerde voor duizenden euro's aan etentjes en uitjes

Verder leverde hij een bonnetje van snoepwinkel Jamin in en voerde hij als 'representatiekosten' een Surinaams diner voor 50 personen à 1.025 euro op. Ook declareerde hij ook bijna 700 euro voor drie nachten in een vakantiepark en 58 euro voor de entree van achtbanenparadijs Walibi, de bestemming van DENK's fractieuitje. Alles bij elkaar een slordige 3.000 euro.

Toch werden er ook minder vanzelfsprekende zaken gedeclareerd, zeker voor een Statenlid dat zijn gezicht zelden tot nooit bij vergaderingen liet zien . Zo at Everduim op z'n minst een paar keer per maand op kosten van de belastingbetaler. De ene keer bestelde hij, de andere keer ging hij uit eten, maar vrijwel iedere keer tikte hij bedragen tussen de 20 en 70 euro af.

Spookstatenlid

Gideon Everduim werd bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019 verkozen als Statenlid namens DENK.

In oktober vorig jaar bleek dat hij niet meer kwam opdagen bij Statenvergaderingen en commissievergaderingen, maar nog wel zijn vaste vergoeding à 1.200 euro per maand ontving. Van de 16 Statenvergaderingen die op dat moment sinds zijn verkiezing hadden plaatsgevonden, had hij er slechts 8 bijgewoond, waarvan één maar heel kort. De laatste keer dat hij een vergadering volledig had bijgewoond, was in april 2020.

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk ging met hem in gesprek en benadrukte dat zijn deelname aan vergadering essentieel was voor het democratisch proces. Dat gesprek leidde nergens toe, want ook de vergadering erna schitterde Everduim door afwezigheid.

In november bevestigde het landelijk bestuur van DENK aan NH Nieuws dat het Statenlid burn-outklachten had en zich daarom had ziekgemeld. Omdat het er niet naar uitzag dat hij zijn taken snel weer zou kunnen oppakken, werd Everduim vervangen door Süleyman Koyuncu.