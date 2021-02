Museumplein weer schoongeveegd door politie, geen meldingen van geweld

AMSTERDAM - Zoals de afgelopen weken op zondag vaker is gebeurd, heeft de politie ook vanmiddag weer een eind gemaakt aan een demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Museumplein.

De demonstratie begon gemoedelijk, en nam her en der carnavaleske en feestelijke vormen aan. Desondanks sprak de gemeente van een illegale demonstratie, die in verband met gevaar voor de volksgezondheid was verboden. Nadat de driehoek (burgemeester Halsema, Openbaar Ministerie, politie) de demonstratie had ontbonden, werd aanwezigen door de politie gevraagd het plein te verlaten.

Toen een deel van de demonstranten ook na 'uitvoerig waarschuwen' demonstratief bleef zitten, werd de Mobiele Eenheid ingeschakeld. Hoewel daarbij (nog) geen gewelddadigheden zijn gemeld, werd de situatie op sommige plekken op het plein ronduit chaotisch. Op foto's is te zien hoe een vrouw onder een politiepaard ligt. Of ze daarbij gewond is geraakt, is niet bekend.

Inmiddels zijn de meeste demonstranten vertrokken, zo meldt AT5 in haar liveblog. Het lijkt er op dat een deel van de aanwezigen is uitgeweken naar het Vondelpark.

NH Nieuws en AT5 spraken vanmiddag op het Museumplein enkele demonstranten en vroegen hen naar hun motivatie om te demonstreren. "Ik sta hier omdat ik vind dat er bij de maatregelen niet genoeg aandacht is voor wat de schade is voor jongeren", verklaart een jonge vrouw haar aanwezigheid. "Er zijn veel meer depressies, burn-outklachten, ik merk het ook bij mezelf en m'n eigen vrienden. Het is heel erg zwaar als er zoveel van je wordt afgenomen, en er wordt eigenlijk niet zo veel rekening gehouden met wat dat met ons jongeren doet." Een man van middelbare leeftijd erkent dat jongeren onevenredig hard geraakt worden door de coronamaatregelen. "Ik heb twee kinderen, die zijn helemaal uitgerangeerd. Geen stage, op school achter zo'n schermpje, dat is niks." Tekst gaat door onder video

Sinds enkele maanden is het Museumplein iedere zondag het toneel van demonstraties tegen de coronamaatregelen. Waar de demonstraties begin januari een paar keer gepaard gingen met ernstig geweld, lijkt het plein vandaag - net als de afgelopen zondagen - vooral het domein van vredelievende demonstranten.