Van iglo's naar zandkastelen: stranden in trek op zonovergoten zondag

NOORD-HOLLAND - Het contrast kan niet groter: was het strand vorige week nog bedekt onder een laag maagdelijk witte sneeuw, vandaag ziet het in veel badplaatsen bijna zwart van de mensen. Ondanks de drukte lijkt het erop dat er voor de strandgangers voldoende ruimte is om de anderhalvemeterregel te respecteren.

De ANWB maakt er weinig woorden aan vuil: "Het is druk op weg naar de kust in Noord-Holland", zo meldt de verkeersdienst. Zowel op de N200 (van Heemstede naar Zandvoort) als op de N201 (van Haarlem naar Bloemendaal) komt het verkeer vast te staan.

Ook in Castricum aan Zee is het druk, zo blijkt uit onderstaande fotoserie. Waar amper twee weken nog volop iglo's werden gebouwd, worden nu alweer de eerste zandkastelen uit de grond gestampt.

De meeste mensen genieten in het zand van een drankje (to go), een enkeling neemt een verkwikkende duik. Her en der is een korte broek of jurk te zien, al zijn de winterjassen nog veruit in de meerderheid.

Boa's houden oogje in het zeil

De gemeente Castricum riep in aanloop naar het weekend al op om drukke plekken te mijden. Drukte in het bos, in het duin of op het strand is in coronatijd 'natuurlijk niet de bedoeling', aldus de gemeente.

Op verschillende plekken houden in totaal zes boa's (in duo's) een oogje in het zeil. Als zij constateren dat het ergens te druk wordt, zullen ze aanwezigen verzoeken ergens anders naartoe te gaan, zo zei Eric Baars vrijdag tegen NH Nieuws.