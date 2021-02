Avondwinkel in puin na plofkraak: "Alles is stuk"

De middag na de plofkraak neemt de man de schade op in zijn winkel. Conclusie: zowat alles is stuk. "Alles: de diepvriezer, drie koelkasten." Ook het glas in de vitrine van de snackbar die hij ook in zijn winkel heeft, is niet bespaard gebleven.

De buurt schrok rond 2.00 uur 's nachts wakker van drie harde knallen. "We hebben niet kunnen slapen vannacht", zegt een buurtbewoner. De ruiten van zijn woning liggen er door de klap ook uit. "Drie knallen en dit is het resultaat."

Rellen

"Ik werd er wakker van. Ik dacht in eerste instantie dat er rellen uitgebroken waren", zegt een vrouw die verderop woont en ook de knallen heeft gehoord.

De daders hadden het gemunt op de pinautomaat die bij de avondwinkel in de muur zit. Of ze ook daadwerkelijk geld hebben mee kunnen nemen, is nog onduidelijk. De politie heeft vannacht drie verdachten opgepakt na de plofkraak.

De eigenaar van de avondwinkel heeft er in ieder geval zijn handen vol aan. "Alles dichttimmeren en dan op de verzekering wachten. En dan opnieuw verbouwen. Ik denk dat ik acht weken dicht ga, of misschien wel langer. Alles is stuk."