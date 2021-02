Agenten voeren vanaf morgen actie voor cao: zo min mogelijk boetes

NOORD-HOLLAND - Agenten gaan vanaf morgen actievoeren voor een betere cao. Ze gaan vanaf 7.00 uur alleen nog maar boetes uitschrijven bij grote overtredingen, hebben de politiebonden vandaag bekendgemaakt. Ook in Noord-Holland zal dat te merken zijn, volgens Fred Driessen van de Amsterdamse afdeling van politiebond ANPV is de actiebereidheid groot.

De onderhandelingen over een nieuwe politie-cao zijn afgelopen december vastgelopen. De bonden willen een loonsverhoging van 2,5 procent voor het politiepersoneel en twee eenmalige uitkeringen van 350 en 300 euro binnen 16 maanden. Volgens de bonden wil het kabinet niet verder gaan dat een loonsverhoging van 1,3 procent en twee eenmalige uitkeringen van 300 euro in een periode van anderhalf jaar.

"Onder collega's hebben we een peiling gehouden of we dat bod moesten accepteren of dat we actie moesten gaan voeren. 77 procent van de leden wilden gewoon actie", zegt Fred Driessen, zelf werkzaam bij de politie in Amsterdam en voorzitter van de Amsterdamse afdeling van vakbond ANPV.