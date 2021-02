Nabestaanden geweldslachtoffers in film voor Dag van het Slachtoffer

Aan de film hebben dertien jongeren meegewerkt. Een van hen is de twaalfjarige Joy Sitek. Haar vader Rob Sitek overleed in 2009, na een dodelijke klap van een taxichauffeur op het Amsterdamse Leidesplein. Ze hadden onenigheid over de ritprijs. Joy was toen een baby van elf maanden oud.

Ook de zussen Kaylee (25) en Ruby (19) Rietveld werkten mee aan de film. Hun broer Wesley werd in 2019 door een onbekende op een metrostation in Rotterdam doodgestoken.