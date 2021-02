Lokale ondernemers korten weg die voedsel aflegt in: "Van gras naar glas"

Ook in het Amstelland wordt er in de achtertuin van Amsterdam door een coöperatie van boeren op een manier geproduceerd die oog heeft voor de natuur. De Boeren van Amstel proberen onder de rook van de grote stad op eigen wijze het verschil te maken. "Wij willen voor de weidevogels iets extra’s doen en hebben ook een goede samenwerking met de vogelbescherming", vertelt Marian Hogenhout, boerin bij de Boeren van Amstel. "Van iedere liter wordt 5 cent afgedragen in een soort potje om dat in te zetten voor de weidevogels. Hiervan financieren we kruidenrijk grasland, inzaaien en bijvoorbeeld later maaien."

Bij het ProeVkantoor van Matthijs Post worden pakketten gemaakt waarin producten van lokale boeren en producenten worden verspreid. Zijn bedrijf werkt met 60 telers en boeren samen om de regio te voorzien van duurzame delicatessen. "Het mooie is dat we hier in Lutjebroek heel centraal zitten en binnen een straal van 20 kilometer zijn er honderden telers", vertelt Matthijs van het ProeVkantoor. "Ik ben heel selectief als het gaat om duurzaamheid, dus ik werk louter met telers die biologisch telen of en een planetproof keurmerk hebben."

De provincie zet zich in om duurzame veranderingen door te voeren in de voedselketen en wil dat iedereen daarin zijn steentje bijdraagt. Inzetten op consumptie van regionale producten, zoals Matthijs voor zijn voedselpakketten doet speelt daarin een belangrijke rol.

"De samenwerking met ProeVkantoor is zeker belangrijk", legt lokale partner Willem Koopman uit. "Al de producten hier zijn ambachtelijk gemaakt, hetzij biologisch. We hebben geen distributie via supermarkten bijvoorbeeld en dan is het ProeVkantoor met zijn grote bereik uitstekend. Je ziet ook gewoon dat als we kijken naar drie jaar terug, dan zij we verviervoudigd en enorm gegroeid. De mensen komen hierheen omdat ze het fijn vinden zeker te weten dat de producten gewoon goed zijn zonder toevoegingen."

Van gras naar glas

Onder de rook van Amsterdam, bij de Boeren van Amstel, is het lokale karakter ook iets dat voorop staat. "Melk van de boeren verwerken we tot zuivel in de fabriek en de Boeren van Amstel zit hier rondom de Amstel met koeien", aldus Michel Penterman, van Boeren van Amstel. "De boeren leveren de melk en in minder dan 10 kilometer gaat het van gras naar glas. Daarbij weet je zeker dat de melk en de opbrengst daarvan ten goede komt aan het natuurgebied, de achtertuin van de Amsterdammers."