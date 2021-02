Omwonenden kijken vol bewondering naar werkzaamheden rond spoor Alkmaar-Castricum

HEILOO - "Een machtige machine, een mechanische lopende band": ontzag en enthousiasme was er alom bij de vele nieuwsgierigen die waren afgekomen op de indrukwekkende werktrein die dit weekend aan haar klus tussen Heiloo en Alkmaar is begonnen. Het is de enige trein die zich de komende week mag vertonen op het traject.

Alkmaar Centraal

"Een rollende fabriek van meer dan één kilometer lang", zo typeert Niek Lentink van Swietelsky Rail Benelux zelf de 'RU 800 S'. De machine is van monsterlijke proporties, die zestien jaar geleden speciaal voor het bedrijf in Oostenrijk is ontwikkeld, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. De voorkant van de werktrein rolt over de losgeschroefde oude rails. Als de achterste wagon ruim vijf uur later hetzelfde punt is gepasseerd, rijdt deze over een geheel vernieuwd spoor. Omwonenden kijken in Heiloo met grote interesse naar de indrukwekkende technische operatie. Tekst gaat verder onder video

Werk aan spoor Alkmaar-Uitgeest begonnen - Alkmaar Centraal

Prorail heeft Swietelsky Rail alleen opdracht gegeven om het westelijke spoor tussen Castricum en Alkmaar te vervangen. In totaal wordt negen dagen lang de klok rond gewerkt om de complete 7,5 kilometer spoor, een aantal overwegen en de complete treinbeveiliging te vernieuwen. Vandaag zal de machine te bewonderen zijn in Alkmaar. Later in de week worden er nog sporen in Castricum vernieuwd. Op het traject Uitgeest-Alkmaar rijden tijdens de voorjaarsvakantie dus geen treinen. NS zet bussen in of raadt aan via Hoorn te reizen.

Lees ook Alkmaar Vanaf zaterdag ruim een week geen treinen tussen Uitgeest en Alkmaar