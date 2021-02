Groene buitengebieden moeten aantrekkelijker en bereikbaarder worden: "Zeker nu"

NOORD-HOLLAND - Even uitwaaien, lekker wandelen en genieten van de natuur. Dat deden we al veel, maar in coronatijd lijken we dat nog meer te zijn gaan waarderen. Het doel van gemeenten, provincie en gebiedsbeheerder is om groengebieden bereikbaar te maken en te houden voor iedereen die behoefte heeft aan ontspanning in de natuur.

"Dan heb je het over steden als Haarlem, Amsterdam, Velsen en de Haarlemmermeer. Wat we eigenlijk doen in Spaarnwoude is het gebied doorontwikkelen. We maken het een landschapspark tussen die groeiende steden in. want mensen hebben steeds meer behoefte om te ontspannen in de natuur, zeker in deze tijd."

Onze provincie heeft een grote variatie aan natuur- en cultuurlandschappen en veel van die natuur is dichterbij dan je denkt. Zo is het toegankelijk voor zowel de dorpeling als de stadsbewoner. "Spaarnwoude is eigenlijk in Noord-Holland een soort achtertuin en park tussen de grote steden", vertelt Elise Bos Eyssen, programmamanager Spaarnwoude Park.

De natuurgebieden moeten zogenaamde buitenpoorten zijn, zodat natuurliefhebbers vanuit de stad op een makkelijke manier in het groen kunnen komen. "Het is belangrijk dat ons gebied goed toegankelijk is, het liefst per openbaar vervoer of fiets", vertelt Martijn van Schaik van PWN. "Zo heeft het minder impact op het gebied. Castricum is een buitenpoort en we hebben hier in het gebied rekening gehouden met een goede toegang tot het duingebied."

Ook Spaarnwoude is een buitenpoort. De komende jaren zal er door verschillende partijen, waaronder de NS, gemeenten en provincie worden gewerkt aan het station zodat het dé plek wordt waar je jouw natuurdag gaat beginnen. "Het gaat om beter benutten van bestaande infrastructuur, want het station ligt er toch al", aldus Elise Bos Eyssen. "Het is moeilijk als je geen eigen vervoer hebt om in de groene gebieden te komen en door de stations te ontwikkelen tot buitenpoorten kan dat makkelijker."

Balans

Bij het ontwikkelen van de gebieden wordt altijd gezocht naar een balans tussen natuur en menselijke behoeftes. "Je moet je bedenken dat de mensen klant zijn van het gebied, maar ook de planten en dieren", vertelt Elise over de plannen met Spaarnwoude. "We maken daarom ook voor het hele gebied een ecologisch beheerplan. Dan kijken we waar we nog maatregelen kunnen nemen om de biodiversiteit te vergroten in het gebied."

Ook in Castricum zijn er plannen met het gebied. "Om het aantrekkelijker te maken gaan we hier de komende weken een uitkijktoren bouwen", legt Martijn van Schaik uit. "Hiermee heb je een heel mooi uitzicht over het duingebied en je kijkt straks makkelijk uit op zee."