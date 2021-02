Man in hand gestoken bij uit de hand gelopen burenruzie

JULIANADORP - Bij een uit de hand gelopen burenruzie aan de Wierbalg is gisteravond een 33-jarige man gewond geraakt. Hij werd gestoken in zijn hand en moest daarvoor behandeld worden door de hulpdiensten.

De steekpartij vond rond 23.30 uur plaats. De politie heeft de man die hem in zijn hand stak aangehouden. Het gaat om een 54-jarige man. Ook de man die zelf gestoken werd is aangehouden, net als een andere 48-jarige man die ook in het gevecht betrokken was.

Alle drie de mannen komen uit Julianadorp, zegt een woordvoerder van de politie.