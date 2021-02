Was It Just Me van Douwe Bob is WEEFF Top Favoriet

Douwe Bob kwam vorige week met de tweede single van zijn nieuwe album. Was It Just Me is deze week de nieuwe WEEFF Top Favoriet op WEEFF Radio!

Martin van der Linde // WEEFF Radio

De nieuwe single is een bombastische break-up song. De strijkers zetten het nummer net wat meer kracht bij. Douwe Bob schreef dit nummer samen met Maurice van Hoek en Daniël Lohues. Album Was It Just Me is de tweede single van het nieuwe album, dat dit voorjaar uit moet komen. De vorige single, Hold Me, staat ook op die plaat en heb je de afgelopen weken al vaak voorbij horen komen op WEEFF Radio. De zanger liet een jaar geleden in een interview met De Wereld Draait Door al weten terug te willen naar de country- en americasound van het begin van zijn carrière. “Terug naar de basis”, vertelde hij toen.

Voor februari stond eigenlijk een theatertour gepland, maar door de coronamaatregelen zit dat er nu natuurlijk even niet in. De shows zijn vooralsnog verplaatst naar de laatste drie maanden van dit jaar. Beluister alle WEEFF Top Favorieten in onze Spotify lijst! Was It Just Me van Douwe Bob of alle andere oud WTF’s terugluisteren? Abonneer je dan nu op onze WEEFF Top Favoriet Playlist op Spotify.