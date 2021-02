Medewerkers Museumstoomtram zitten niet stil en starten met StoomtramTV

In de winter werden bij het museum aan de hand van langere documentaires al wat achtergrondverhalen over de collectie in het museum verteld. "Nu zijn het wekelijkse uitzendingen van enkele minuten die onderwerpen rondom onze collectie, en wat daarmee samenhangt, belichten", vertelt van den Broeke. Dat kan volgens hem bijvoorbeeld gaan over hoe de mensen in 1900 met de stoomtram al naar Volendam reisden. "Door middel van korte filmpjes willen wij verhalen laten zien die mensen niet per se van ons verwachten", vertelt de directeur.

Twee medewerkers vertellen in een duopresentatie de verhalen. Van den Broeke: "Dat zijn bevlogen vertellers en dat doen ze heel goed."

Verloop van StoomtramTV

Tot de zomer verwacht van den Broeke bezig te zijn met het project. "In deze tijd is het één van de weinige uitingen die we hebben als museum, maar wanneer de maatregelen er niet meer zijn, hebben wij ook nog genoeg te vertellen." Voor van den Broeke is het sowieso belangrijk dat de achtergrondverhalen bij het museum wat meer worden verteld. Dus ook wanneer het museum weer open is, zullen die verhalen volgens hem niet verdwijnen.