Blije gezichten door eerste lentekriebels: "Gaat weer de positieve kant op"

Door de wind viel het aantal bezoekers op het strand nog wat tegen. Toch waren ze in Camperduin bij strandtent Luctor et Emergo blij met de strandbezoekers. "Het gaat weer de positieve kant op. Ik sta weer in mijn t-shirt. Het is nog steeds vervelend de tijd waarin we zitten, maar dit is weer een beetje positiviteit", vertelt strandtenthouder Kevin Bredewout met een lach op zijn gezicht.

Op de hei in Blaricum klinkt in de verte al het gejoel en gelach van kinderen. In de metershoge klimboom rennen en klauteren de kinderen in het rond. Een van de vaders kijkt trots toe. "Het is heerlijk toch. Het is nog niet helemaal lente, maar zo voelt het wel." De ouders hebben stiekem al een tijdje zitten wachten op het lekkere weer. "Vorige week was het natuurlijk ook al mooi. Maar dit is lekker. Met corona zit je veel binnen, dus we gaan ieder weekend even wandelen."

Bekijk hieronder een fotoserie van de eerste lentedag.