Dapper Blauw-Wit buigt in tweede helft het hoofd voor PKC

AMSTERDAM - De korfballers van Blauw-Wit hebben zaterdagmiddag in de Korbal League met 16-18 verloren van PKC uit Papendrecht. De Amsterdamse ploeg ging met een voorsprong de rust in, maar gaf deze in de tweede helft alsnog uit handen.

PKC begon als torenhoge favoriet aan de ontmoeting en na een kwart wedstrijd waren de bezoeker uitgelopen naar een 5-7 voorsprong. Wat volgde was een sterke periode van de Amsterdammers tot aan de rust, waarin erg sterk werd verdedigd en bovendien de eigen kansen werden afgemaakt. Mede dankzij twee doelpunten van zowel Momo Stavenuiter als Randell van der Steen maakte Blauw-Wit vervolgens vijf doelpunten op rij. Dankzij de sterke fase ging de ploeg van Gerald Aukes met een 11-8 voorsprong de rust in.

Achterstand weggepoetst

Zeven minuten na de onderbreking had PKC de achterstand alweer weggepoetst en stond de stand weer gelijk: 12-12. Na de gelijkmaker ging PKC erop en erover en liepen de bezoekers uit naar een 13-17 voorsprong. Blauw-Wit was in het restant van de wedstrijd niet meer bij machte om de achterstand ongedaan te maken en uiteindelijk stond daarom de eindstand van 16-18 op het scorebord in de Blauw-Withal.

Door de nederlaag blijft Blauw-Wit voorlopig op een derde plaatst staan in de stand met zes punten uit zes wedstrijden. Provinciegenoten KZ en Groen Geel kunnen later vandaag nog langszij komen met Blauw-Wit. KZ speelt zondagmiddag thuis tegen Oost-Arnhem en Groen Geel ontvangt in Wormer het Friese LDODK.

Later vandaag worden op deze website de reacties na afloop én de samenvatting van de wedstrijd tussen Blauw-Wit en PKC geplaatst.