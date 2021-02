Zandvreter Betsema maakt faam waar en wint Waaslandcross

SINT-NIKLAAS - Denise Betsema heeft zaterdag in België de Ethias Waaslandcross gewonnen. De veldrijdster uit Texel boekte in de voorlaatste wedstrijd van het seizoen haar zevende overwinning.

De 28-jarige Betsema, zandkliefster bij uitstek, werd voorafgaand aan de wedstrijd gebombardeerd tot de grote favoriet voor de zege. Het zanderige parcours in het Belgische Sint-Niklaas bleek inderdaad op het lijf geschreven van de Texelse. Betsema nam in de tweede ronde van de wedstrijd het initiatief en gaf deze vervolgens niet meer uit handen.

Solo over de finish

Landgenote Annemarie Worst en de Belgische Sanne Cant probeerden Betsema nog wel te volgen, maar in de laatste ronde was de voorsprong al opgelopen tot meer dan vijftien seconden. Betsema kwam daarom solo over de finish.

Zondag sluiten de veldrijders het seizoen af in Oostmalle, waar de traditionele Sluitingsprijs wordt verreden.