Lizet start Facebookpagina om voedselverspilling tegen te gaan

ENKHUIZEN - Minder eten weggooien en elkaar meer helpen. Dat is het doel van de Facebookgroep IK KOOK VOOR JOU-ENKHUIZEN. "Ik woon sinds een paar maanden in Enkhuizen en kwam er al snel achter dat dit iets is wat hier nog miste", vertelt Lizet van 't Hoog, beheerder van de Facebookgroep.

"De bedoeling is dat mensen voedsel in welke vorm dan ook delen op de Facebookpagina", vertelt Lizet. In de groep kan je eten aanbieden wat over is. Bijvoorbeeld wanneer je na het opruimen van de vriezer of voorraadkast eten vindt dat je niet meer nodig hebt, of als je na het koken eten overhoudt. "Je hebt daarvoor in de keuken gestaan en het is zonde om het dan daarna weg te gooien terwijl iemand anders het nodig heeft", zegt Lizet

Anderen kunnen reageren op degene die het eten aanbiedt. Dit gaat om mensen voor wie het zelf moeilijk is om te koken, bijvoorbeeld door financiële problemen, of psychische- of lichamelijke klachten. "Het reageren mag ook anoniem via een privébericht, want niet iedereen vindt het prettig om dat openbaar te doen", vertelt Lizet.