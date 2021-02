Gooise politici zien toe-eigenen macht samenwerkingsverband MRA met lede ogen aan

HILVERSUM - De Metropoolregio Amsterdam (MRA), een samenwerkingsverband tussen Vervoersregio Amsterdam, Noord-Holland, Flevoland en 32 gemeenten in de regio, zou te veel macht naar zich toe willen trekken. Dat is de angst van een aantal Gooise politici, waaronder Edwin Göbbels van Democraten Hilversum. Hij stelde als een van de eerste schriftelijke vragen hierover. Hij ligt zijn angst toe in het programma NH Gooi Zaterdag .

Aan het roer van de MRA staat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. In een interview eind vorig jaar in het FD, las Göbbels dat Halsema van de MRA een professionele organisatie met een directie wil maken. Dit was een advies van VVD'er Ben Verwaayen die de organisatie van de MRA tegen het licht hield.

"Wat mist is democratische legitimiteit. In toenemende mate worden democratisch gekozen raadsleden geconfronteerd met besluiten die daar gemaakt worden." Als voorbeeld geeft Göbbels de aanpak van toerisme en de woningmarkt. Via een, wat hij noemt, 'verdeel-en-heersstrategie' wil Amsterdam deze problemen spreiden naar andere gemeenten.

Hoewel Göbbels tevreden is met het antwoord van het College van Hilversum, dat ze niet van plan zijn macht over te dragen, is hij nog wel op zijn hoede voor het geval dat dit in de toekomst wel gebeurt. "Ik denk dat je nog eens kritisch met elkaar de dialoog aan moet gaan over hoe we het democratisch gaan verbeteren."

Lobbyclub

Een ander aspect waar de eenmansfractie Democraten Hilversum zich aan ergert is de beeldvorming dat de MRA als lobbyclub van belang is. Bij de toekenning van 6,5 miljoen euro van het Rijk voor de bouw van 625 woningen in het stationsgebied van Hilversum zou de MRA een doorslaggevende rol hebben gespeeld.

Maar in dezelfde context bij de gemeenten Almere, Amsterdam, Purmerend en Haarlem is het de MRA niet gelukt om doorslaggevend te zijn. "Je kunt dus niet vaststellen dat de lobbykracht van de MRA bewezen is op deze manier", stelt Göbbels. "Daarnaast is de provincie Noord-Holland ook betrokken, dus je kunt niet bewijzen wie wat doet."

Over het binnenhalen van het bedrag zelf is hij wel tevreden. "Laat ik voorop stellen dat als er een woningbouwproject start je blij mag zijn met co-financiering."

Tekst gaat verder onder het artikel