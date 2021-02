Titelfavoriet Aalsmeer verheugt zich op hervatting handbalcompetitie

"Gelukkig gaat de nationale competitie nog wel door. We spelen eerst nog twee vriendschappelijke wedstrijden tegen Quintus en Hurry Up en dan vanaf 6 maart begint de competitie weer", vertelt voorzitter 'Multi Mike' in de radio-uitzending van NH Sport. "Aalsmeer moet nog twee wedstrijden inhalen en dan wordt er een soort van dubbele competitie gespeeld. Als we bij de eerste twee komen mogen we naar de best-of-three voor de landstitel. Laten we hopen dat er dan ook weer publiek op de tribunes mag zitten."

Titelfavoriet

Aalsmeer is titelhouder en wil daarom natuurlijk graag de titel prolongeren. "We zijn er klaar voor, iedereen is fit, dus ik heb er wel een goed gevoel over. We gaan zeker voor de prijzen en voor niets minder. We zijn al drie jaar de kampioen. Dan mag je toch wel zeggen dat we de grote favoriet zijn? Lions en Bevo zijn ook erg sterk en denk ik onze grootste concurrenten", aldus Van der Laarse.

Zaterdag 6 maart wordt de nationale handbalcompetitie bij de mannen hervat. HV Aalsmeer neemt het dan direct op tegen de Lions uit Sittard-Geleen. Een dag later speelt Volendam, de andere Noord-Hollandse club in de competitie, een thuiswedstrijd tegen Hurry Up.