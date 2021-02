Digibende opent eerste Noord-Hollandse vestiging: "Van mislukt voelen naar digitale held"

AMSTELVEEN - Zo'n dertig jongeren komen meerdere keren per week langs bij de eerste Noord-Hollandse vestiging van Digibende om van alles te leren over de digitale wereld. Het ontwikkelcentrum is opgericht om jongeren van 12 tot 28 jaar te helpen in hun ontwikkeling; vooral voor scholieren die vastlopen in het reguliere onderwijs. Presentator Filemon Wesselink is na de opnames van zijn programma 'Het is hier autistisch' betrokken geraakt en is sinds twee jaar kwartiermaker.

Jelmer (12) is een van de jongeren die bij Digibende extra les krijgt op digitaal vlak. Tot dusver bevalt dat hem prima. "Op school moet je veel meer echt opdrachten doen", zegt hij. "Maar bij Digibende is er veel meer vrijheid."

Jelmer vertelt over het spel dat hij aan het maken is. Hij moet hiervoor geluidseffecten opnemen. Dit doet hij in een speciale geluidsstudio bij Digibende. Voor dit spel neemt hij met andere leerlingen het geluid van een stofzuiger op. Hij bouwt dit laag voor laag op om het geluid van vliegtuigen na te bootsen voor in zijn game.

Een klasgenoot van Jelmer, Lex (17), werkt aan een project waarbij de jongeren zelf 3D-printen. Een miniatuurautootje uit die printer wordt dan getest op een lanceerbaan. "Dit is de racebaan waarop we de auto's testen. We gaan nu eens kijken hoe snel dit autootje is", zegt hij.

Lockdown

Tijdens de eerste lockdown moest Digibende gesloten blijven, maar gelukkig geldt tijdens de huidige lockdown een uitzondering voor het ontwikkelingscentrum. Orthopedagoog Eva Neven is ook altijd aanwezig op lesdagen van Digibende om de leerlingen te begeleiden. Zij ziet hoe belangrijk het is dat ze open zijn.

"Veel jongeren komen uit een situatie dat ze thuiszaten en niet meer naar school konden gaan. Voor hen is het een hele hoge drempel om ergens heen te gaan. Dit komt door negatieve ervaringen die ze hebben opgedaan, op school of ergens anders. Digibende blijkt een plek te zijn waar ze het lukt over die drempel heen te gaan."

