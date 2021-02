Stefan Struve vocht jarenlang aan de top maar luistert nu naar zijn lichaam

KROMMENIE - Met 24 wedstrijden in de UFC (Ultimate Fighting Championship) en 42 gevechten in totaal, kan Stefan Struve met recht een veteraan in de UFC-wereld worden genoemd. De 33-jarige Beverwijker vocht vanaf 2009 als zwaargewicht in de UFC maar heeft vorige week besloten een punt achter zijn carrière te zetten.

Na een 'onschuldige' oorsteking liep Struve schade op aan zijn evenwichtsorgaan waardoor hij noodgedwongen moest stoppen. "Ik heb geprobeerd mijn laatste wedstrijd daar goed mee door te komen en een voorbereiding te draaien, maar ik heb er toch wel veel klachten van. Op een gegeven moment moet je dan objectief naar je eigen situatie gaan kijken. Hoe moeilijk dat ook is", vertelt Struve in de boksschool van zijn trainer Bob Schrijber, met wie hij zo'n 17 jaar heeft samengewerkt.

Struve maakte internationaal vooral naam door zijn lengte. Met zijn 2 meter 13 is hij nog altijd de langste vechter in de geschiedenis van de Amerikaanse MMA (Mixed Martial Arts)-bond. Internationaal leverde dat hem de bijnaam 'The Skyscraper' op.

'De kleine man'

Voor zijn sport reisde hij veel, vooral in Amerika. Daar is de UFC, vergeleken met Nederland, namelijk een veel grotere sport. Zijn laatste gevecht was in Dubai. Maar nu The Skyscraper wegens zijn blessure niet meer intensief mag sporten, moet hij zijn zinnen ergens anders op zetten.

"Ik ben financieel nog niet klaar. Wat veel mensen wel denken als je zo lang daar bezig bent geweest. Het is geen NBA of NFL waar je echt enorme bedragen verdient. Ik heb niet slecht verdiend dus ik kan de komende tijd eerst even gaan genieten van de kleine man", aldus Struve, die in september voor de eerste keer vader is geworden.