Voorjaar in je bol door kleurrijke bloemenactie in West-Friesland

WEST-FRIESLAND - Om wat meer kleur aan de straten en omgeving te geven, start maandag de actie #voorjaarinjebol. Het idee is dat mensen een mooi bloemstuk maken met bloembollen en bolbloemen om die dan vervolgens goed zichtbaar voor het raam te zetten. De kleurrijke actie is opgezet door LTO Noord en Koninklijke Algemeene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB). "Het zorgt voor gezelligheid en een feestgevoel in de mens. Zo brengt dat wat positiviteit", vertelt Trude Buysman van LTO West-Friesland.

Adobe Stock

Trude legt uit dat het idee is ontstaan door een bewoner in Bovenkarspel: "Hij vertelde over dat er vroeger in het voorjaar in de Streek altijd bloemen bij mensen voor de ramen stonden. Het leek hem leuk om die traditie terug te brengen, zodat iedereen op straat kan genieten van de fleurige bloemen." De bloemenkwekers in de regio zijn voor de actie verzameld op een kaart, daarmee willen de organisaties duidelijk laten zien waar iedereen tulpen, narcissen of blauwe druifjes kan kopen. "De voorjaarsbloemen staan voor nieuw leven en een nieuw begin en dat willen we ook uitstralen. Dat we kijken naar de positieve dingen en dat we corona gaan verslaan", legt Trude uit.

Quote "We willen laten zien wat voor moois er allemaal in de omgeving te vinden is" Trude buysman van LTO WEST-FRIESLAND

"Voor iedereen zou het makkelijk moeten zijn om mee te doen, omdat de bloemen gemakkelijk te krijgen zijn bij de verkoopstalletjes langs de weg en omdat de bloemen goed betaalbaar zijn", vertelt Trude. Na het kopen van de bloemen is het de bedoeling dat de bloemen, goed in het zicht, in de vensterbank worden neergezet. Naast het opfleuren van de omgeving, is er ook een actie aan verbonden voor kinderen. Met een bingokaart met verschillende soorten bloemen, maar ook een schaap en een gieter erop, kunnen kinderen door de buurt een volle bingokaart halen. Trude: "Dit is leuk voor de kinderen om mee bezig te zijn, maar het gaat ook om een stukje betrokkenheid bij de agrarische sector. We willen laten zien wat voor moois er allemaal in de omgeving te vinden is." #voorjaarinjebol Door het delen van de bloemen op de vensterbank voor het raam op sociale media met de #voorjaarinjebol maken mensen kans op een prijs. Ook bij het delen van een volle bingokaart kunnen prijzen worden gewonnen.