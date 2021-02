Unieke kledingverhuur voor feesten en partijen dreigt kopje onder te gaan

PURMEREND - Trix Brinkman van kledingverhuur Go Incognito trekt een paarse ballroomjurk uit de schappen. Het is er slechtst één uit de vele duizenden kledingstukken in de opslag net buiten Purmerend. Hoe het verder moet weten Trix en haar man Mario niet, door corona krijgen ze geen inkomsten meer en ze ontvangen geen steun. Ten einde raad zijn ze nu een doneeractie begonnen. "We hebben de schroom opzij gezet, want je moet toch wat", zegt Mario.

Al vier maanden hebben Mario en Trix de huur al niet meer kunnen betalen. Tijdens de eerste lockdown hebben ze vierduizend euro steun ontvangen, maar nu krijgen ze niets meer. Ook omdat ze geen personeel hebben.

"We hebben voor de tweede lockdown gelukkig nog wat inkomsten gehad aan de vintageverkoop van bruidsjurken, leren jassen en dergelijke," zegt Mario. Dat ligt nu ook aan banden en het verhuren van de speciale kleding ligt al bijna een jaar stil. "Niemand is ook in de mood voor een feestje", zegt Trix. Geen evenement wordt en mag meer worden georganiseerd.

Bijzondere kledingstukken

De opslag ligt prop- en propvol. Overal rijen met kleding: middeleeuwse gewaden, 19de eeuwse Dickenskleding, hippiejassen en nog meer bijzondere kledingstukken. Voor elke denkbare periode is er een bijpassende modelijn compleet met hoeden, petten en schoenen.

Als er iets niet is, dan maakt Trix het. Al 15 jaar heeft het echtpaar het bedrijf. "We zijn eigenlijk op onze bruiloft begonnen", vertelt Mario. "Die hielden we in middeleeuwse stijl en na afloop dachten we: 'Wat moeten we met al die spullen?' En toen zijn we dit begonnen."

Ondanks dat de toekomst er somber uitziet, gelooft Trix nog in een happy end: "Ik denk toch ooit dat er weer feestjes komen. Het kan niet anders."