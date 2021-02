Politieke poster van kunstenaar doet stof opwaaien

De poster laat een silhouet zien met het logo van Forum voor Democratie op de plek van de snor en de tekst 'het is maar een grapje'. De poster is gratis te downloaden van de website van Veerman en al op meerdere plekken in Amsterdam gezien. Op Twitter wordt er verdeeld gereageerd, sommigen vinden de vergelijking te ver gaan en rapporteren Veermans tweet over de poster, anderen vinden hem 'treffend'.

Veerman heeft goed nagedacht of hij deze vergelijking wel kon maken. "Ik heb de poster eerst aan mijn vrienden laten zien en gevraagd of ze vonden dat het te ver ging. De reacties waren gemixt, daarom heb ik hem nog even in de ijskast gezet."