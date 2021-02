Van der Gaag na gelijkspel Jong Ajax: "Dit is kenmerkend voor ons seizoen"

"We verliezen twee keer van de onderste op de ranglijst en we pakken vier punten tegen de twee bovenste ploegen", zei Van der Gaag na afloop voor de camera van NH Sport. "Vandaag speelden we de eerste 35 minuten echt heel goed. Ik zag alles wat we graag van de ploeg wilden zien. Na de rust geven we de gelijkmaker weg, maar daarna kwamen we weer goed terug in de wedstrijd. In de blessuretijd hadden we nog kunnen winnen via Traoré."