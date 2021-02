Chartervaart wacht op steun: "Hoe kan een noodregeling een half jaar op zich laten wachten?"

WEST-FRIESLAND - De beloofde steun van het kabinet om de Nederlandse charterzeilvloot te behouden, komt waarschijnlijk pas in juni beschikbaar. Dat schreef staatssecretaris Mona Keijzer deze week aan de Tweede Kamer. Al in augustus is een bedrag van 15 miljoen euro toegezegd aan deze sector. Paul van Ommen van de branchevereniging voor chartervaart, begrijpt niks van de traagte van het kabinet. “Het ligt daar op de plank, maar er is nog geen cent overgemaakt.”

Het geld is hard nodig, volgens Van Ommen. Zonder de aanvullende steun gaan er bedrijven omvallen, wat in de praktijk betekent dat historische schepen mogelijk verloren gaan. “Als een ondernemer failliet gaat, dan zit je met een schip dat niet te verkopen is door een markt die totaal onderuit ligt. Dan wordt het bij de curator bij wijze van spreken voor de sloopprijs van de hand gedaan, om maar de eerste schulden af te kunnen betalen. Dan verdwijnt er kostbaar varend erfgoed.”

“Eerder dan het eind van het tweede kwartaal van 2021, is niet realistisch”, schreef staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer woensdag aan de Tweede Kamer. De 15 miljoen euro aan steun die het kabinet heeft toegezegd, komt dus waarschijnlijk niet voor juni 2021 beschikbaar. Paul van Ommen, directeur van de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ), mist het gevoel van urgentie bij de staatssecretaris. “We zijn al sinds september met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken in gesprek over hoe dat geld bij de schippers terecht moet komen. We krijgen niks terug, behalve ‘we zijn er nog niet.’”

Juist vanwege dat argument werd deze zogenaamde bruine vloot in augustus door het kabinet opgenomen in het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector. Van Ommen noemt het dan ook onbegrijpelijk dat het bedrag nog steeds niet bij de schippers terecht is gekomen. “De staatssecretaris denkt dat dat steungeld gewoon een jaar nutteloos op de plank kan blijven liggen. Dat geld is nú nodig.”

Ademruimte

Dat merkt Niels Lassing dagelijks in de praktijk. Hij is eigenaar van De Bontekoe in Enkhuizen, een zeilschip van 112 jaar oud. De overheidssteun van 15 miljoen euro biedt volgens Lassing vooral ademruimte. Zijn kosten lopen door en gaan vooral op aan onderhoud en keuringen. “Onze schepen worden vrij streng gekeurd. Zo'n keuring kost geld, en de reparaties die daaruit volgen ook.” Met de extra steun kan met name het nodige onderhoud nog gepleegd worden. Ook de branchevereniging denkt dat deze financiële injectie heel veel zou helpen: "Met dat bedrag kunnen we heel veel problemen oplossen. Zo groot is die sector ook weer niet."

Lassing benadrukt dat er zonder steun mogelijk cultureel erfgoed verloren gaat. “Nederland beschikt over een vloot van zo’n 400 authentieke schepen, in veel gevallen meer dan honderd jaar oud. Als een bedrijf in onze branche failliet gaat, dan verdwijnt het schip. Dat is wat onze branche afzet tegen andere noodlijdende branches.”