Met nul euro succesvol: band startte vlak voor coronacrisis

"We hadden al veel festivals staan, zelfs in Frankrijk eentje. We zouden voor duizenden mensen optreden, dat ging allemaal niet door." Joost van Beek - artiestennaam Johnn - richtte de nieuwe, driekoppige, rockband Westone eind 2019 op. Met nul euro op zak nemen ze vlak voor de eerste lockdown - per toeval- hun eerste nummer 'Ghost Town' op. Joost: "Dat de straten dan ook echt leeg zouden worden, zagen we natuurlijk niet aankomen. Het nummer haalde direct plek één in de Indiecharts."

Helemaal podiumloos was het afgelopen jaar niet. Joost: "We hebben nog twee shows kunnen doen, ook al was dat voor dertig mensen en iedereen braaf op een stoel. We krijgen heel veel waardering van over de hele wereld al." Ook op de Nederlandse radio worden hun nummer al gedraaid. Joost: "Grootste aanmoediging was al dat Giel Beelen ons oppikte en we werden gedraaid door Bram van Splunteren. Dat is hartstikke tof."

Geld inzamelen

Westone staat startklaar om een album op te nemen, maar de vooruitzichten op inkomsten zijn nog somber. "Daarom starten we komende week een crowdfundactie. We willen 8000 euro ophalen om een plaat op te kunnen nemen; zo kunnen we toch al mensen vermaken ook al is dat thuis."