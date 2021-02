Diemen moet er niet aan denken bij de gemeente Amsterdam te horen

AMSTERDAM - Diemen peinst er niet over om zich bij de gemeente Amsterdam te voegen. Vorige week opperde Tweede Kamerlid van de SGP Roelof Bisschop tijdens een debat over de fusie tussen Amsterdam en Weesp, dat Diemen zich dan ook maar moest aansluiten bij Amsterdam. Maar dat kan in Diemen op weinig steun rekenen. "Diemen blijft gewoon zelfstandig", aldus de burgemeester.

De Tweede Kamer stemde vorige week in met een fusie tussen Weesp en Amsterdam. Burgemeester Boog van Diemen ziet een soortgelijke fusie niet zitten: "Er is voor ons geen enkele reden om opgeslokt te worden door Amsterdam. Het gaat hartstikke goed met Diemen. Ik vind het leuk dat we een eigenwijze gemeente zijn die graag dingen doet op haar eigen manier. En laten we dat lekker zo houden. Er zijn ook veel eigenwijze Diemenaren en Diemenezen die echt zelfstandig willen blijven. Ik ben daar trots op."

Veel inwoners van Diemen sluiten zich daarbij aan: "Het lijkt me een heel slecht idee als Diemen bij Amsterdam gaat", vertelt een trotse Diemenees. "Het is echt een dorp en dat is heel prettig. Als je ergens mee zit kan je zo het gemeentehuis in lopen. Dat zie ik in Amsterdam nog niet zo snel gebeuren."