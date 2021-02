Manifestatie Defend IJmuiden: deel stad uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied

IJMUIDEN - Het gebied rondom de Lange Nieuwstraat en Plein 45 is vanaf vandaag 18.00 uur tot maandag 6.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Reden voor dit besluit is dat de politie signalen heeft gekregen dat Defend IJmuiden zondagmiddag een manifestatie wil houden.

De burgemeester, politie en de officier van justitie hebben besloten het gebied aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied, omdat 'de openbare orde in dit gebied mogelijk wordt verstoord'. Door de aanwijzing mag de politie hier het hele weekend preventief fouilleren.

In de aanwijzing van burgemeester Dales staat dat er signalen zijn binnengekomen dat Defend IJmuiden zondagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur 'op ludieke wijze een manifestatie wil houden gericht tegen het coronabeleid'. Hiervan heeft de gemeente geen aanvraag van gekregen. Daarnaast zegt de burgemeester dat het dit weekend onrustig zou kunnen worden vanwege het hoger beroep over de avondklok.

'Ernstige vrees voor verstoring'

De burgemeester stelt in de aanwijzing dat bij een eerdere demonstratie van Defend IJmuiden op 9 februari de groep zich niet aan de voorschriften en coronamaatregelen hield. Uiteindelijk moest de ME de demonstratie beëindigen.

Daarbij komt dat leden van de groep bij een demonstratie in Amsterdam wapens bij zich hadden. Hierdoor bestaat bij de gemeente 'een ernstige vrees voor een verstoring van de openbare orde indien leden van Defend IJmuiden tijdens de manifestatie vuurwerk of wapens als bedoeld in de Wet wapens en munitie bij zich hebben of gebruiken.'