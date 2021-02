Gya brengt single uit met statement: ‘Hanky Panky Shanghai’ niet cool'

VELSERBROEK - Het wordt nog steeds uit volle borst gezongen tijdens kinderverjaardagen: Hanky Panky Shanghai. "Racistisch en echt niet meer van deze tijd", zo vindt artiest en zangeres Gya (23). Afgelopen week kwam haar nieuwste videoclip uit, met als titel Hanky Panky. Hierin wil ze kinderen bewust maken van wat ze eigenlijk zingen, en hoe kwetsend het is voor de Aziatische gemeenschap.

Gya is van Chinese komaf, maar inmiddels tweede generatie Nederlander. "En toch word je nooit echt als Nederlander gezien", vertelt ze. "Ik werd vroeger veel gepest om mijn Chinese afkomst en elke keer als dat liedje werd gezongen, dan zat ik daar echt mee." Hanky Panky Shanghai wordt gezongen op de melodie van Happy Birthday to You en tijdens het zingen trek je aan je ooghoeken, om de Chinese amandelvormige ogen na te bootsen. "Elke keer als het liedje werd gezongen, zeiden klasgenootjes dat ik dat niet hoefde te doen, 'want ik had toch al spleetogen'", vertelt Gya. Tekst gaat door onder de videoclip

Het lied wordt al generaties lang gezongen tijdens verjaardagen en hoewel enkele scholen er inmiddels mee zijn gestopt, geldt dat niet voor alle Nederlandse scholen. "Kinderen weten niet beter, het wordt ze vanaf de peuterklas al geleerd en ze zijn zich vaak niet eens bewust wat ze zingen" aldus Gya. In haar tegenhanger die te zien en te beluisteren is via YouTube en Spotify, wil ze kinderen bewust maken van de impact en dat het 'echt niet meer cool is'. Statement Gya gebruikte al eerder muziek om een maatschappelijk statement te maken. Vorig jaar bracht ze een muziekvideo uit om aandacht te vragen voor discriminatie van de Chinese gemeenschap in Nederland en een verbinding te maken tussen de twee culturen.

Gya hoopt met haar nieuwste videoclip opnieuw aandacht te vragen voor discriminatie tegen Aziaten. "Vorige week tijdens de aflevering van Wie is de Mol? moesten drie kandidaten het liedje Gangnam Style uitbeelden. Twee van hen maakten spleetogen, ongelooflijk vond ik dat", zegt Gya boos. Ook voor het feit dat de eindredactie het fragment er niet had uitgeknipt en gewoon werd uitgezonden, heeft ze geen goed woord over. (Als gevolg van de ontstane commotie over het bewuste fragment, heeft AVROTROS deze er naderhand alsnog uitgeknipt, red.) Effect Inmiddels is de videoclip van Hanky Panky, die is opgenomen op basisschool De Origon in IJmuiden, alleen al op YouTube in een week tijd bijna 10.000 keer bekeken. Gya hoopt dat ze kinderen bewust kan maken wat het effect van een 'onschuldig verjaardagsliedje' kan zijn, 'om over het maken van spleetogen nog maar te zwijgen'.