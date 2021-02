Jong Ajax pakt knap punt tegen koploper SC Cambuur

AMSTERDAM - Jong Ajax heeft vrijdagmiddag in de eerste divisie met 1-1 gelijkgespeeld tegen koploper SC Cambuur. De talenten van Ajax kwamen in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Naci Ünüvar, maar zagen in de tweede helft een overwinning in rook opgaan door de gelijkmaker van Volendammer Robert Mühren.

Lassina Traoré in duel met Calvin Mac-Intosch van Cambuur - Pro Shots / Toon Dompeling

De wedstrijd tussen Jong Ajax en lijstaanvoerder Cambuur stond eigenlijk gepland op maandag 8 februari. Vanwege de winterse omstandigheden ging dat duel niet door. In de openingsfase op Sportpark De Toekomst bleek Issa Kallon een ware plaag voor de Amsterdamse defensie. De rappe vleugelaanvaller was namens de Friezen twee keer dichtbij een vroege openingstreffer. Tot tweemaal toe was Jong Ajax-doelman Kjell Scherpen echter een sta-in-de-weg. Nadat Jong Ajax met de schrik was vrijgekomen kwam de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag steeds beter in de wedstrijd en zou een goede fase van de Amsterdammers worden beloond met het openingsdoelpunt. Problemen in de opbouw bij Cambuur resulteerde in een grote kans voor Jong Ajax waar Naci Ünüvar uiteindelijk het eindstation van was. Het 17-jarige talent schoot in tweede instantie raak en zorgde zo met zijn derde doelpunt van het seizoen voor de eerste treffer van de wedstrijd en tevens de 1-0 ruststand. Tekst gaat verder onder de foto's

Naci Ünüvar juicht na het maken van de 1-0 Pro Shots / Toon Dompeling

Robert Mühren maakte zijn 24e van het seizoen Pro Shots / Toon Dompeling

Neraysho Kasanwirjo stuit op Sonny Stevens Pro Shots / Toon Dompeling

Na de rust was het Cambuur dat het beste uit de kleedkamer kwam. De formatie uit Leeuwarden trok vier minuten na de onderbreking de stand gelijk door een prachtige treffer van Robert Mühren. De Volendammer in Friese dienst schoot vanuit een moeilijke hoek hard en hoog raak. Het was alweer het 24e competitiedoelpunt voor Mühren dit seizoen en zijn vijftigste in het shirt van Cambuur. In het laatste kwart van de wedstrijd was Sontje Hansen namens Ajax met een vlammend schot nog dicht bij een nieuwe voorsprong. Aan de andere kant van het veld was opnieuw Kallon het meest gevaarlijk, maar de aanvaller van Cambuur stuitte voor de derde keer deze wedstrijd op Kjell Scherpen. In de blessuretijd kreeg Lassina Traoré nog een uitgelezen kans om Jong Ajax de overwinning te bezorgen. De spits uit Burkina Faso faalde echter oog in oog met Sonny Stevens en schoot over. Door de misser van Traoré bleeft het uiteindelijk 1-1 in Amsterdam. Dankzij het gelijkspel klimt Jong Ajax voorlopig een plekje op de ranglijst. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag staat nu op de elfde plaats in de stand van de eerste divisie.

Opstelling Jong Ajax: Scherpen; Q. Timber (Yah/90), Regeer, Kasanwirjo, Douglas (Baas/57); Taylor, Fitz-Jim, Warmerdam (Hillen/79); Ünüvar (Martha/46), Traoré, Hansen (Pinas/79) Opstelling SC Cambuur: Stevens; Sambissa (Bangura/23), Schouten, Mac-Intosch, Schmidt; Jacobs (Breij/57), Ter Heide (Kramer/75), Maulun (Oratmangoen/75); Kallon, Mühren, Doodeman (Korte/57)