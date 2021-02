Geldstortautomaten eind maart 'plofkraak-proof' weer in gebruik, maar twijfels blijven

NOORD-HOLLAND - Goed nieuws voor ondernemers met contant geld in de kassalade: vanaf 31 maart gaan alle 250 uitpandige sealbagautomaten, waarin verpakt contant geld kan worden gestort, weer open. De beherende banken besloten de automaten te sluiten na een plofkraak op zo’n automaat in de gevel van een makelaarskantoor in Enkhuizen, waarbij een onontploft explosief was achtergebleven.

Tot voor kort konden ondernemers onaangekondigd en op ieder gewenst moment cash geld in zulke uitpandige geldstortautomaten kwijt. Handig voor winkeliers, maar koren op de molen van criminelen. Het was namelijk kinderlijk eenvoudig om in plaats van sealbags met contant geld explosieven in de automaat achter te laten. Spontane stortingen zijn binnenkort verleden tijd, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken op haar website. Als de automaten eind maart weer in gebruik worden genomen, moeten ondernemers de storting van tevoren en via hun online bankomgeving aanmelden en een tijdslot reserveren waarbinnen ze de storting moeten doen. Daarmee wordt voorkomen dat de automaat door Jan en alleman kan worden geopend. De branchevereniging laat weten dat het tijdslot slechts een onderdeel van de oplossing is, maar wil geen uitspraken doen over andere ingebouwde veiligheidsmechanismen. "Want we willen criminelen natuurlijk niet in de kaart spelen", zegt woordvoerder Jelle Wijkstra tegen NH Nieuws. Plofkraak Nog even terug naar de vroege ochtend van maandag 4 januari: rond 4.30 uur worden bewoners van de binnenstad van Enkhuizen opgeschrikt door een harde knal. Niet veel later blijkt dat de geldstortautomaat in de gevel van makelaarskantoor De Vesting aan de Molenweg is opgeblazen. Niet alleen de automaat lag in puin, ook meerdere ruiten van het pand waren gesneuveld en enkele geparkeerde auto’s raakten beschadigd. De daders sloegen op een driewielige motorscooter op de vlucht, zo lieten getuigen aan de politie weten. Artikel gaat door onder foto

Rumo Traets, directeur van het makelaarskantoor, werd door de politie uit z’n bed gebeld. Terwijl hij op afstand de schade aan het pand opnam, liet hij NH Nieuws weten dat hij een grotere ravage had verwacht. De relatief geringe schade aan het pand was volgens hem te danken aan de oorspronkelijke bestemming van het gebouw. "Doordat dit gebouw als bankgebouw is gebouwd, heeft het de nodige extra versteviging en dat is dit geval een voordeel." Omdat er na de plofkraak een onontploft explosief in de automaat was achtergebleven, werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen. Uit voorzorg kon de Albert Heijn tegenover het makelaarskantoor (zie kaartje hieronder) de deuren die ochtend niet openen. Artikel gaat door onder kaartje

Na de plofkraak besloten de beherende banken en Geldmaat alle uitpandige geldstortautomaten uit voorzorg te sluiten. De mogelijkheid dat er bij 'de nieuwe vorm van plofkraken' in of bij zulke automaten explosieven zouden achterblijven, brengt een groot risico voor gebruikers, passanten en medewerkers met zich mee, zo luidt de redenering. In afwachting van een veiliger systeem namen de banken eind januari iets minder dan twintig procent (40 van de 250) van de sealbagautomaten weer in gebruik, maar wel met permanente bewaking.

Oude en nieuwe vorm van plofkraken De Nederlandse Vereniging van Banken spreekt bij de plofkraak op de sealbagautomaat in Enkhuizen van een 'nieuwe vorm van plofkraken'. Voorheen waren namelijk vooral pinautomaten doelwit van de zogeheten pizzamethode. Hierbij schoven criminelen met een staaf of stok een zeer dun plakkaat explosief materiaal in de gleuf van de automaat en brachten dat tot ontploffing. De methode is te vergelijken met de stok waarmee pizzabakkers pizza's in de oven schuiven en eruit halen. Nadat er maatregelen waren genomen om die automaten beter te beschermen (inktpatronen om geld onbruikbaar te maken/nachtelijke sluiting), lijken criminelen hun aandacht te hebben verlegd naar de sealbagautomaten.

Die permanente bewaking van een select aantal automaten bood voor winkeliers in de binnenstad van Enkhuizen geen soelaas. De geldstortautomaat in de gevel van makelaarskantoor De Vesting - de enige uitpandige in Enkhuizen - was op dat moment nog buiten gebruik. Het ontbreken van een uitpandige sealbagautomaat leidde bij veel winkeliers zelfs tot hoofdbrekens, vertelde Marieke Schooneman, voorzitter van de Enkhuizer ondernemersvereniging aan NH Nieuws. Voor de dichtstbijzijnde inpandige afstortautomaat moesten ze naar Zwaag, ruim twintig kilometer verderop. Anderhalve maand na de plofkraak is daar nog niets aan veranderd, zo blijkt als NH Nieuws Schooneman opnieuw spreekt. "We moeten nog steeds naar Zwaag", vertelt ze. Nadeel van de inpandige automaat in Zwaag is dat je gebonden bent aan de openingstijden van die bank, vertelt ze. Bovendien neem je met een grote som geld op zak niet snel plaats in het openbaar vervoer, voegt ze daaraan toe. "En niet iedereen heeft eigen vervoer." Schooneman, tevens eigenaresse van koffie- en theewinkel Het Coffy-huys, vertelt dat er in de binnenstad van Enkhuizen nog wel een alternatief is, maar daar gebruik van maken kan flink in de papieren lopen. "Je kunt ook je geld ook zonder sealzak bij de Primera storten, met een briefje, maar dat is duurder." 'Nog steeds een bord voor automaat' Rumo Traets, directeur van het makelaarskantoor aan de Molenweg bij wie de automaat in de gevel werd opgeblazen, bevestigt dat de automaat nog niet is vervangen. "Er zit nog steeds een bord voor", laat hij telefonisch weten. Ondanks de aantrekkingskracht op criminelen en de tijd en energie die het heeft gekost om de schade te herstellen, laat hij een graag een nieuwe geldstortautomaat in de gevel installeren.



Toen het makelaarskantoor van Traets naar het voormalige bankpand verhuisde, twijfelde hij of het verstandig was om de automaten - naast een geldstortautomaat ook een geldautomaat - te laten zitten. Toch besloot hij zijn 'verantwoordelijkheid' te nemen, zo vertelde hij NH Nieuws na de plofkraak. "Het is een van de laatste buitenpandige geldautomaten van de binnenstad, sowieso binnen de vestingmuren. De ondernemers zijn erbij gebaat dat het blijft en wij hebben daar een verantwoordelijkheid in te nemen."

Quote "Geld storten moet gewoon makkelijk zijn, ook voor de veiligheid" Marieke schooneman, voorzitter ondernemersvereniging Enkhuizen

En zo denkt hij er nog steeds over, 'want de automaat wordt veel gebruikt'. "En anders moeten ondernemers naar Bovenkarspel." Wanneer de automaat in zijn pand exact z’n comeback maakt weet hij niet, al noemt hij het 'positief' dat de veiligheidsmaatregelen inmiddels zijn aangescherpt. "Ik zat niet te wachten op weer een kwetsbare automaat in de gevel", zegt hij. Hoewel het nieuwe systeem door de banken en Geldmaat 'veilig' wordt genoemd, wil de makelaar niet te veel op de zaken vooruitlopen. "De tijd zal moeten leren of het echt veilig is." 'Onveiliger door tijdslots' Ook voorzitter van de ondernemersvereniging Schooneman wordt niet direct enthousiast van het nieuwe systeem met tijdslots. "Daardoor zou het nog onveiliger kunnen worden", zegt ze. "Want als je te laat bent, moet je nog een keer met het geld over straat. Geld storten moet gewoon makkelijk zijn, ook voor de veiligheid." Makelaar Traets denkt dat het door Schooneman geschetste risico in Enkhuizen te verwaarlozen is. "In Amsterdam misschien, omdat je daar in het verkeer kan komen vast te staan, maar in Enkhuizen kun je redelijk goed inschatten hoeveel tijd het kost om van A naar B te komen."