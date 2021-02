TCS blijft tot 2025 verbonden als naamdrager aan Amsterdam Marathon

“Vanaf het moment dat TCS titelsponsor werd, delen wij dezelfde ambitie en toewijding om ons evenement te laten groeien. Niet alleen in deelnemersaantallen, maar ook in kwaliteit en beleving", vertel René Wit, racedirecteur van de Amsterdam Marathon. "Met het verlengde partnership kunnen wij onze toekomstplannen verder verwezenlijken, waarbij we blijven investeren in een aantrekkelijk eliteveld in combinatie met een totaal aanbod voor de breedtesport."

De 45e editie van de TCS Amsterdam Marathon staat gepland voor zondag 17 oktober 2021. Afgelopen zomer werden alle evenement van sportorganisatie Le Champion nog afgelast vanwege het coronavirus.