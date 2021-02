Boer Boy van boerderij De Griffioen vraagt advies van stadsmensen

Een kwartiertje rijden, en je bent op het erf van Boy Griffioen. Een enorm houten gebouw, waarin een winkel, een geluidsstudio - Boy doet ook aan muziek - een vergaderruimte voor de verhuur, en een woonhuis zitten. Even verderop twee grote schuren met koeien. Zover het oog reikt grasland, met aan het eind aan de ene kant, de spoorlijn, en aan de andere de snelweg. De Groene Griffioen ligt in de achtertuin van Amsterdam. Heel dichtbij, maar ook ver weg.

Kortere lijnen

En dat is gek, vindt Boy. "In een ring van pakweg 14 kilometer om Amsterdam heen wordt anderhalf miljoen liter melk geproduceerd. Het meeste daarvan gaat niet naar de Amsterdammers, maar de hele wereld over. Wat zou het leuk zijn als die lijnen wat korter zouden zijn! Het kan een Duitser of een Chinees niet schelen hoe het er hier uitziet. Maar zou het niet fijn zijn als het hier open kon blijven voor de Amsterdammers?"

Daarom doet hij mee aan het GrondVerbond. Dat is een initiatief van MOMA - More than Milk Amsterdam. Een club mensen die verbinding zoekt tussen boeren en stad. Zo verkopen ze wekelijks op verschillende plekken in Amsterdam melk, hangop en kaas, rechtstreeks van De Griffioen. Of ze delen stukjes weiland uit, en vragen de Amsterdammers om advies. En die kruisbestuiving, die noemen ze Het GrondVerbond.