Buren spreekt: "Den Helder krijgt met Jan een spontane en sportieve burgemeester"

DEN HELDER - Een mensenmens, draagt bijna altijd een hoed, begon in Buren de raadsvergaderingen steevast met een stukje geschiedenis en houdt ook van een sigaartje. Jan de Boer begint op 1 maart als de nieuwe burgemeester van Den Helder. In de gemeente Buren gaan ze hem missen: "Oh, gaat ie weg? Nee! Nou zeg."

De Boer was sinds 2013 burgemeester van Buren. Daarvoor was hij wethouder in de gemeenten Hoorn, Harlingen en Landsmeer. In de periode 2002-2006 was hij raadslid in de gemeente Hoorn en tot 2006 was hij docent economie in het voortgezet onderwijs.

Waar Den Helder misschien aan moet wennen? "Hij is in een vorig leven schoolmeester geweest, dat komt er soms nog wel eens uit", aldus Burens raadlid Sander van Alfen. "Jullie krijgen daar een goede burgemeester. Het gaat helemaal goedkomen."